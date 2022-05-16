Волгоград посетили более 180 тысяч туристов на майские праздники
- РИА Новости
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Больше всего туристов — 20% от общего количества — приехали из Москвы и Московской области.
Также среди гостей — жители Саратовской, Ростовской, Калининградской, Пензенской, Астраханской и Липецкой областей, Краснодарского и Пермского краёв, Татарстана, Башкирии, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Воронежа.
По информации регионального Комитета по развитию туризма, загрузка гостиниц и хостелов составила 97%.
Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.