Волгоград посетили более 180 тысяч туристов на майские праздники

Волгоград посетили более 180 тыс. туристов во время майских праздников.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Больше всего туристов — 20% от общего количества — приехали из Москвы и Московской области.

Также среди гостей — жители Саратовской, Ростовской, Калининградской, Пензенской, Астраханской и Липецкой областей, Краснодарского и Пермского краёв, Татарстана, Башкирии, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Воронежа.

По информации регионального Комитета по развитию туризма, загрузка гостиниц и хостелов составила 97%.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.