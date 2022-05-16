Волгоград посетили более 180 тысяч туристов на майские праздники

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Волгоград посетили более 180 тыс. туристов во время майских праздников.
Волгоград посетили более 180 тысяч туристов на майские праздники
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Больше всего туристов — 20% от общего количества — приехали из Москвы и Московской области.

Также среди гостей — жители Саратовской, Ростовской, Калининградской, Пензенской, Астраханской и Липецкой областей, Краснодарского и Пермского краёв, Татарстана, Башкирии, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Воронежа.

По информации регионального Комитета по развитию туризма, загрузка гостиниц и хостелов составила 97%.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

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