Медсестра Яковенко дала рекомендации по нагрузкам во время дачных работ
- РИА Новости
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«Многие дачники, забыв про возраст, гипертонию, слабое сердце и прочие хронические заболевания, хватаются за всё подряд. Для организма, отвыкшего за зиму от больших нагрузок, такая активность становится тяжёлым испытанием и может привести с грядок прямо на больничную койку», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».
По её словам, желательно сократить объём работ на дачном огороде. Также рекомендуется не наклоняться, а использовать раскладной стул.
Кроме того, необходимо избегать жары и духоты, пить во время работы негазированную воду, делать перерывы.
Перед работой Яковенко советует сделать десятиминутную разминку, состоящую из простых и нерезких упражнений.
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