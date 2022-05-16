Медсестра Яковенко дала рекомендации по нагрузкам во время дачных работ

Короткая ссылка
Старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова, обладатель статуса «Московская медсестра» Марина Яковенко дала рекомендации по нагрузкам во время дачных работ.
Медсестра Яковенко дала рекомендации по нагрузкам во время дачных работ
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Многие дачники, забыв про возраст, гипертонию, слабое сердце и прочие хронические заболевания, хватаются за всё подряд. Для организма, отвыкшего за зиму от больших нагрузок, такая активность становится тяжёлым испытанием и может привести с грядок прямо на больничную койку», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

По её словам, желательно сократить объём работ на дачном огороде. Также рекомендуется не наклоняться, а использовать раскладной стул.

Кроме того, необходимо избегать жары и духоты, пить во время работы негазированную воду, делать перерывы.

Перед работой Яковенко советует сделать десятиминутную разминку, состоящую из простых и нерезких упражнений.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедления старения после 50 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить