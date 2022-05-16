Медсестра Яковенко дала рекомендации по нагрузкам во время дачных работ

Старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова, обладатель статуса «Московская медсестра» Марина Яковенко дала рекомендации по нагрузкам во время дачных работ.

«Многие дачники, забыв про возраст, гипертонию, слабое сердце и прочие хронические заболевания, хватаются за всё подряд. Для организма, отвыкшего за зиму от больших нагрузок, такая активность становится тяжёлым испытанием и может привести с грядок прямо на больничную койку», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

По её словам, желательно сократить объём работ на дачном огороде. Также рекомендуется не наклоняться, а использовать раскладной стул.

Кроме того, необходимо избегать жары и духоты, пить во время работы негазированную воду, делать перерывы.

Перед работой Яковенко советует сделать десятиминутную разминку, состоящую из простых и нерезких упражнений.

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