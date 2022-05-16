Минпромторг сообщил о возможности выпускать Renault Duster под брендом Lada
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«Отдельно хочу сказать о возможности производства на «АвтоВАЗе» автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — сказал он в эфире «Россия 24», его слова приводит РИА Новости.
Модель Renault Duster будет освоена на производстве в Тольятти, добавил Пак.
Как стало известно ранее, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.
Также мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».