Минпромторг сообщил о возможности выпускать Renault Duster под брендом Lada

Автомобиль Renault Duster сможет производиться под брендом Lada на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак. По его словам, есть соответствующая договорённость.

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на «АвтоВАЗе» автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — сказал он в эфире «Россия 24», его слова приводит РИА Новости.

Модель Renault Duster будет освоена на производстве в Тольятти, добавил Пак.

Как стало известно ранее, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

Также мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».