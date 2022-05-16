Минпромторг сообщил о возможности выпускать Renault Duster под брендом Lada

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Автомобиль Renault Duster сможет производиться под брендом Lada на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак. По его словам, есть соответствующая договорённость.
Минпромторг сообщил о возможности выпускать Renault Duster под брендом Lada
  • AFP
  • © MANAN VATSYAYANA

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на «АвтоВАЗе» автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — сказал он в эфире «Россия 24», его слова приводит РИА Новости.

Модель Renault Duster будет освоена на производстве в Тольятти, добавил Пак.

Как стало известно ранее, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

Также мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

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