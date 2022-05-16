В России предложили ускорить принятие Экологического кодекса
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Об этом пишет «Парламентская газета».
Создание Экологического кодекса позволит концептуально формировать единые подходы к регулированию сферы охраны окружающей среды, считает политик.
«Может, действительно нужно уже собрать воедино все те разбросанные по разным законодательным актам, нормативным актам положения, которые касаются охраны окружающей среды, в единый документ?» — сказала Авксентьева.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области доля незаконных свалок снизилась на 61% после внедрения системы цифрового контроля за перемещением строительного мусора.