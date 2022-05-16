В России предложили ускорить принятие Экологического кодекса

Замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева на круглом столе по проблемам экологии в Доме Союзов в Москве заявила, что Экологический кодекс разрабатывается в России уже в течение довольно длительного времени, но окончательного итога этой работы пока не видно.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Создание Экологического кодекса позволит концептуально формировать единые подходы к регулированию сферы охраны окружающей среды, считает политик.

«Может, действительно нужно уже собрать воедино все те разбросанные по разным законодательным актам, нормативным актам положения, которые касаются охраны окружающей среды, в единый документ?» — сказала Авксентьева.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области доля незаконных свалок снизилась на 61% после внедрения системы цифрового контроля за перемещением строительного мусора.