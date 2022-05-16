В России предложили ускорить принятие Экологического кодекса

Короткая ссылка
Замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева на круглом столе по проблемам экологии в Доме Союзов в Москве заявила, что Экологический кодекс разрабатывается в России уже в течение довольно длительного времени, но окончательного итога этой работы пока не видно.
В России предложили ускорить принятие Экологического кодекса
  • Gettyimages.ru
  • © Hiroshi Watanabe

Об этом пишет «Парламентская газета».

Создание Экологического кодекса позволит концептуально формировать единые подходы к регулированию сферы охраны окружающей среды, считает политик.

«Может, действительно нужно уже собрать воедино все те разбросанные по разным законодательным актам, нормативным актам положения, которые касаются охраны окружающей среды, в единый документ?» — сказала Авксентьева.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области доля незаконных свалок снизилась на 61% после внедрения системы цифрового контроля за перемещением строительного мусора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить