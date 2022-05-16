Минфин России рассказал об объёме Фонда национального благосостояния

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Министерство финансов России заявило, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет порядка 11,005 трлн рублей.
Минфин России рассказал об объёме Фонда национального благосостояния
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится на сайте российского финансового ведомства.

«По состоянию на 1 мая 2022 года объём ФНБ составил 11 005 374,1 млн рублей, или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год… что эквивалентно $154 953,5 млн», — отмечается в заявлении.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 1 апреля 2022 года объём ФНБ составлял 13,052 трлн рублей, что было эквивалентно $155,227 млн.

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