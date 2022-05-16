Минфин России рассказал об объёме Фонда национального благосостояния

Министерство финансов России заявило, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет порядка 11,005 трлн рублей.

Об этом говорится на сайте российского финансового ведомства.

«По состоянию на 1 мая 2022 года объём ФНБ составил 11 005 374,1 млн рублей, или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год… что эквивалентно $154 953,5 млн», — отмечается в заявлении.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 1 апреля 2022 года объём ФНБ составлял 13,052 трлн рублей, что было эквивалентно $155,227 млн.

Ранее в ЦБ назвали объём международных резервов России.