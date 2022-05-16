Sony и AGFA заверили в возобновлении поставок рентгеновской плёнки в Россию

Компании Sony и AGFA заверили, что возобновят поставки импортной рентгеновской плёнки в Россию, сообщил Росздравнадзор.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Компания SONY начинает отгрузку рентгеновской пленки региональным дилерам в соответствии с их заявками», — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре добавили, что компания FUJIFILM анонсировала планы поставки большой партии рентгеновской плёнки летом 2022 года.

Отмечается, что потребность в ней, создавшаяся в некоторых регионах, будет закрыта в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка.