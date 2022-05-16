Кабмин выделит более 1 млрд рублей на кредитно-гарантийную поддержку предприятий СКФО

Правительство России дополнительно выделит свыше 1 млрд рублей на кредитно-гарантийную поддержку предприятий Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Его слова приводит РИА Новости.

«Принято решение по малым и средним компаниям Северо-Кавказского Федерального округа. Правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей на оказание им кредитно-гарантийной поддержки», — сказал премьер-министр.

В конце апреля сенаторы Совета Федерации одобрили закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций.