Кабмин выделит более 1 млрд рублей на кредитно-гарантийную поддержку предприятий СКФО
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Его слова приводит РИА Новости.
«Принято решение по малым и средним компаниям Северо-Кавказского Федерального округа. Правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей на оказание им кредитно-гарантийной поддержки», — сказал премьер-министр.
В конце апреля сенаторы Совета Федерации одобрили закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций.