«Яндекс» заявил об отсутствии планов переносить свою штаб-квартиру из России в Израиль

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Компания «Яндекс» заявила об отсутствии планов переносить свою штаб-квартиру из России в Израиль или перевозить свою российскую команду.
«Яндекс» заявил об отсутствии планов переносить свою штаб-квартиру из России в Израиль
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Перенос штаб-квартиры «Яндекса» из Москвы или релокация команд из России не планируется», — сообщили там.

Также в заявлении говорится, что офис компании в Тель-Авиве работает много лет и его сотрудники развивают Yango, беспилотные технологии, образовательные проекты и другие сервисы.

«Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые вакансии допускают возможность релокации», — заявили в компании.

В «Яндексе» добавили, что также хотят помочь работающим в удалённом режиме сотрудникам получать зарплату удобным для них способом.

Как сообщило РИА Новости, ранее в Telegram-каналах появилась информация, что «Яндекс» готовится к эмиграции в Израиль. 

Как стало известно ранее, генеральным директором «Яндекса» назначен Артём Савиновский. Его кандидатура была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс».

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