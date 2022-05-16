Представители отрасли сообщили, что в России выросло бронирование круизов по рекам

В пресс-службе оператора «Инфофлот» заявили, что продажи круизов по российским рекам в этом году увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишут «Известия».

«Количество бронирований на май — июнь выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На лето в целом броней уже больше на 30—40%», — сообщил оператор.

Как, в свою очередь, отметили в «Мостурфлоте», на майские праздники загрузка кают была 100%.

По мнению экспертов, причина ажиотажа заключается в том, что российским туристам в настоящее время сложно выехать за границу, за счёт чего повышается популярность внутреннего туризма.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.