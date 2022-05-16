Юрист Шеверева предупредила о навязываемых банком услугах при оформлении ипотеки

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Ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнёры» Анастасия Шеверева рассказала, что банки при оформлении ипотеки могут предлагать допуслуги и взимать сборы, в связи с чем следует тщательно изучать условия договора.
Юрист Шеверева предупредила о навязываемых банком услугах при оформлении ипотеки
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Банки могут предлагать такие услуги, как открытие ссудного счёта, различные дополнительные виды страхования, сказала она в беседе с «Известиями».

«Страхование жизни не является обязательным, но, если вы отказываетесь, процентная ставка может вырасти на несколько пунктов. Страховку необходимо оформлять в аккредитованной банком страховой компании. Если вам не дают выбора или навязывают конкретную компанию, то можете написать жалобу в антимонопольную службу», — посоветовала юрист.

Она также предупредила о рисках оформлять ипотеку в иностранной валюте.

Ранее эксперт по страхованию Инна Вялкова  в беседе с ФАН рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту.

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