Юрист Шеверева предупредила о навязываемых банком услугах при оформлении ипотеки

Ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнёры» Анастасия Шеверева рассказала, что банки при оформлении ипотеки могут предлагать допуслуги и взимать сборы, в связи с чем следует тщательно изучать условия договора.

Банки могут предлагать такие услуги, как открытие ссудного счёта, различные дополнительные виды страхования, сказала она в беседе с «Известиями».

«Страхование жизни не является обязательным, но, если вы отказываетесь, процентная ставка может вырасти на несколько пунктов. Страховку необходимо оформлять в аккредитованной банком страховой компании. Если вам не дают выбора или навязывают конкретную компанию, то можете написать жалобу в антимонопольную службу», — посоветовала юрист.

Она также предупредила о рисках оформлять ипотеку в иностранной валюте.

Ранее эксперт по страхованию Инна Вялкова в беседе с ФАН рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту.