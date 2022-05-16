ЦБ предложил приостанавливать на два дня переводы на используемые мошенниками счета 

Банк России предложил приостанавливать на два дня денежные переводы на дропперские счета, которые используются мошенниками для снятия и вывода денег, похищенных у граждан.

Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале ЦБ, передаёт РИА Новости.

«Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка», — рассказал он.

По его словам, в указанной базе содержатся данные о дропперских счетах, используемых злумышленниками для снятия и вывода похищенных у граждан денежных средств.

Уваров объяснил, что предлагается ввести «некий период охлаждения», который позволит сохранить денежные средства и не переводить их мошенникам.

Кроме того, директор департамента ЦБ Уваров рассказал о новой мошеннической схеме в связи с якобы дефицитом наличных денежных средств.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.