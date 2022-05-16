ЦБ предложил приостанавливать на два дня переводы на используемые мошенниками счета
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Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале ЦБ, передаёт РИА Новости.
«Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка», — рассказал он.
По его словам, в указанной базе содержатся данные о дропперских счетах, используемых злумышленниками для снятия и вывода похищенных у граждан денежных средств.
Уваров объяснил, что предлагается ввести «некий период охлаждения», который позволит сохранить денежные средства и не переводить их мошенникам.
Кроме того, директор департамента ЦБ Уваров рассказал о новой мошеннической схеме в связи с якобы дефицитом наличных денежных средств.
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.