Суд продлил арест обвиняемому в массовом убийстве в Перми
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Сроки, испрашиваемые следствием, представляются разумными. Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Бекмансурову Тимуру Маратовичу на три месяца до 20 августа 2022 года», — заявила судья.
В сентябре 2021 года 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета. Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.