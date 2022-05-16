Суд продлил арест обвиняемому в массовом убийстве в Перми

Дзержинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей напавшего на пермский вуз Тимура Бекмансурова до 20 августа.

Об этом сообщает URA.RU.

«Сроки, испрашиваемые следствием, представляются разумными. Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Бекмансурову Тимуру Маратовичу на три месяца до 20 августа 2022 года», — заявила судья.

В сентябре 2021 года 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета. Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.