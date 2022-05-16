Суд продлил арест обвиняемому в массовом убийстве в Перми

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Дзержинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей напавшего на пермский вуз Тимура Бекмансурова до 20 августа.
Суд продлил арест обвиняемому в массовом убийстве в Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Сроки, испрашиваемые следствием, представляются разумными. Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Бекмансурову Тимуру Маратовичу на три месяца до 20 августа 2022 года», — заявила судья.

В сентябре 2021 года 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета. Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

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