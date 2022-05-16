Мэр Ярославля Волков покинул свой пост

Владимир Волков покинул пост мэра Ярославля.

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — написал Волков в Telegram-канале.

С 3 октября по 5 декабря 2018 года Волков исполнял обязанности мэра города Ярославля, занимая пост заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

5 декабря 2018 года избран депутатами муниципалитета города Ярославля на пост мэра города Ярославля.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свой пост.