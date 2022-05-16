В Госдуме рассмотрят меры против подтасовок итогов общих собраний жильцов

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ рассказали о готовящихся мерах, которые должны предотвращать умышленное искажение итогов общих собраний жильцов, в том числе для незаконного повышения тарифов. Для этого предлагают внести в Уголовный кодекс отдельную статью с точным описанием состава преступления.

Как пояснил «Парламентской газете» первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев, до 2015 года подтасовки оставались безнаказанными, так как протоколы общих собраний и листы решений собственников не считались официальными документами, а значит, и их подделка не была уголовно наказуемой.

Однако после вступления в силу поправок к Жилищному кодексу эти документы стали надёжными свидетельствами в суде фактов правонарушений управляющих организаций. За их подделку теперь предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет или двух лет принудительных работ, а за использование заведомо ложных документов — штраф в размере до 80 тыс. рублей, лишение свободы до шести месяцев или 480 часов принудительных работ.

Качкаев уточнил, что малое количество возбуждённых уголовных дел в отношении нарушителей объясняется тем, что в законе не определён состав преступления. В подготовленных поправках в УК России депутаты точно прописывают, что означает умышленная подделка протоколов собрания жильцов.

Ранее кандидат юридических наук Андрей Некрасов, адвокат, руководитель общественной организации «Потребитель прав», в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как жители многоквартирных домов могут сменить управляющую компанию, если их перестают устраивать качество услуг или цены.