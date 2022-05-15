Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который запланирован на 16 мая.

«Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации», — сообщила пресс-служба Токаева.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Россию 16 мая.

Также пресс-служба президента Белоруссии анонсировала переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время визита Александра Лукашенко в Москву 16 мая.