Пашинян посетит Россию 16 мая с рабочим визитом

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Россию 16 мая с рабочим визитом.
Пашинян посетит Россию 16 мая с рабочим визитом
  • AP
  • © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные пресс-службы правительства, Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

30 лет назад в Ташкенте президенты России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности, который стал основой для оформления военно-политического союза.

В честь юбилея в Москве пройдёт саммит с участием руководства организации и глав государств-членов. 

Лидеры стран — членов ОДКБ обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

Подробнее — в материале RT.

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