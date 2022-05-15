Пашинян посетит Россию 16 мая с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Россию 16 мая с рабочим визитом.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные пресс-службы правительства, Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

30 лет назад в Ташкенте президенты России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности, который стал основой для оформления военно-политического союза.

В честь юбилея в Москве пройдёт саммит с участием руководства организации и глав государств-членов.

Лидеры стран — членов ОДКБ обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

Подробнее — в материале RT.