В Казани на складе взорвалась страйкбольная граната, есть пострадавшие

Два человека пострадали при взрыве страйкбольной гранаты на складе в Казани, сообщили в пресс-службе компании KazanExpress.

«Взорвалась страйкбольная граната, как конкретно — выясняем прямо сейчас с МЧС и Росгвардией. У одного сотрудника небольшой ожог, второго слегка оглушило», — приводит заявление ТАСС.

Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, оглушённая женщина отказалась от госпитализации. Разрушений на складе не было выявлено.

В региональном управлении МВД отметили, что инцидент произошёл при вскрытии посылки рабочим.

В октябре 2021 житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить «болгаркой».