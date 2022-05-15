В Казани на складе взорвалась страйкбольная граната, есть пострадавшие
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«Взорвалась страйкбольная граната, как конкретно — выясняем прямо сейчас с МЧС и Росгвардией. У одного сотрудника небольшой ожог, второго слегка оглушило», — приводит заявление ТАСС.
Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, оглушённая женщина отказалась от госпитализации. Разрушений на складе не было выявлено.
В региональном управлении МВД отметили, что инцидент произошёл при вскрытии посылки рабочим.
В октябре 2021 житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить «болгаркой».