В МЧС заявили о локализации всех природных пожаров в Курганской области

В пресс-службе МЧС России заявили, что все пять природных пожаров в трёх муниципальных округах Курганской области локализованы.

«По состоянию на 15 мая, на территории региона действует пять лесных пожаров — в Кетовском, Юргамышском и Шумихинском муниципальных округах, все они локализованы», — сказали ТАСС в ведомстве.

В МЧС добавили, что авиация ведомства и наземная группировка ведомства продолжают работы до полной ликвидации пожаров.

Так, например, проводится проливка лесного массива, тушение тлеющих торфяников, окапывание и дотушивание горящих элементов.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС Якутии заявили, что спасатели потушили в регионе за сутки последние четыре природных пожара.