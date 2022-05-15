В МЧС заявили о локализации всех природных пожаров в Курганской области

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В пресс-службе МЧС России заявили, что все пять природных пожаров в трёх муниципальных округах Курганской области локализованы.
В МЧС заявили о локализации всех природных пожаров в Курганской области
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«По состоянию на 15 мая, на территории региона действует пять лесных пожаров — в Кетовском, Юргамышском и Шумихинском муниципальных округах, все они локализованы», — сказали ТАСС в ведомстве.

В МЧС добавили, что авиация ведомства и наземная группировка ведомства продолжают работы до полной ликвидации пожаров.

Так, например, проводится проливка лесного массива, тушение тлеющих торфяников, окапывание и дотушивание горящих элементов. 

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС Якутии заявили, что спасатели потушили в регионе за сутки последние четыре природных пожара.

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