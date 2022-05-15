В Якутии потушили все лесные пожары

Короткая ссылка
В пресс-службе ГУ МЧС Якутии заявили, что спасатели потушили в регионе за сутки последние четыре природных пожара.
В Якутии потушили все лесные пожары
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«На территории Республики Саха (Якутия) действующих пожаров не зарегистрировано. Благодаря своевременным действиям лесопожарных формирований и привлечённого местного населения ликвидировано четыре природных пожара на общей площади 58,8 га», — говорится в сообщении.

Всего в тушении участвовали 54 человека и пять единиц техники.

Ранее пресс-служба правительства Иркутской области заявила, что в лесах региона тушат более 20 пожаров на площади около 2,3 тыс. га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить