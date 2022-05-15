В Якутии потушили все лесные пожары

В пресс-службе ГУ МЧС Якутии заявили, что спасатели потушили в регионе за сутки последние четыре природных пожара.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«На территории Республики Саха (Якутия) действующих пожаров не зарегистрировано. Благодаря своевременным действиям лесопожарных формирований и привлечённого местного населения ликвидировано четыре природных пожара на общей площади 58,8 га», — говорится в сообщении.

Всего в тушении участвовали 54 человека и пять единиц техники.

Ранее пресс-служба правительства Иркутской области заявила, что в лесах региона тушат более 20 пожаров на площади около 2,3 тыс. га.