Пожары на площади около 2300 га тушат в лесах Иркутской области

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Пресс-служба правительства Иркутской области заявила, что в лесах региона тушат более 20 пожаров на площади около 2,3 тыс. га.
Пожары на площади около 2300 га тушат в лесах Иркутской области
  • РИА Новости

«В государственном лесном фонде локализовано четыре вновь зарегистрированных возгорания на общей площади 57,6 га. Также в локализованном состоянии на утро 15 мая перешло пять ранее обнаруженных пожаров на общей площади 1913 га... В процессе локализации — 12 лесных пожаров общей площадью 308,2 га», — говорится в сообщении.

В тушении участвуют более 700 человек и 250 единиц наземной техники.

Ранее в пресс-службе администрации Красноярского края заявили, что пожарные за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров.

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