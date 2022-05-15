В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров

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В пресс-службе администрации Красноярского края заявили, что пожарные за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров.
В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице администрации во «ВКонтакте».

«В Красноярском крае сохраняется напряжённая пожароопасная обстановка... Только за минувшие сутки в крае ликвидировали 17 лесных пожаров. В нескольких районах была угроза перехода огня из леса на населённые пункты и объекты экономики. Пожарным удалось остановить огонь», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в регионе мобилизованы все ресурсы. Задействовано более 4000 человек и 1100 единиц техники.

«Территории круглосуточно патрулируют, при обнаружении возгораний оперативно приступают к тушению. Мониторинг осуществляют при помощи спутников, беспилотников, видеонаблюдения и авиации», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 30 ландшафтных пожаров произошло в Горном Алтае с начала года.

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