В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров
- РИА Новости
Об этом говорится на странице администрации во «ВКонтакте».
«В Красноярском крае сохраняется напряжённая пожароопасная обстановка... Только за минувшие сутки в крае ликвидировали 17 лесных пожаров. В нескольких районах была угроза перехода огня из леса на населённые пункты и объекты экономики. Пожарным удалось остановить огонь», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в регионе мобилизованы все ресурсы. Задействовано более 4000 человек и 1100 единиц техники.
«Территории круглосуточно патрулируют, при обнаружении возгораний оперативно приступают к тушению. Мониторинг осуществляют при помощи спутников, беспилотников, видеонаблюдения и авиации», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более 30 ландшафтных пожаров произошло в Горном Алтае с начала года.