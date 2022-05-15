В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров

В пресс-службе администрации Красноярского края заявили, что пожарные за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров.

Об этом говорится на странице администрации во «ВКонтакте».

«В Красноярском крае сохраняется напряжённая пожароопасная обстановка... Только за минувшие сутки в крае ликвидировали 17 лесных пожаров. В нескольких районах была угроза перехода огня из леса на населённые пункты и объекты экономики. Пожарным удалось остановить огонь», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в регионе мобилизованы все ресурсы. Задействовано более 4000 человек и 1100 единиц техники.

«Территории круглосуточно патрулируют, при обнаружении возгораний оперативно приступают к тушению. Мониторинг осуществляют при помощи спутников, беспилотников, видеонаблюдения и авиации», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 30 ландшафтных пожаров произошло в Горном Алтае с начала года.