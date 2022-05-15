Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в Воронеже

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В МЧС по Воронежской области заявили, что спасатели ликвидировали возгорание площадью 100 кв. м на территории бывших складов в Воронеже.
Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в Воронеже
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Ликвидация в 13:21 мск», — указали в МЧС.

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее в МЧС заявили о возгорании на территории бывших складов в Воронеже. Площадь пожара составила 100 кв. м.

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