Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в Воронеже
В МЧС по Воронежской области заявили, что спасатели ликвидировали возгорание площадью 100 кв. м на территории бывших складов в Воронеже.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Ликвидация в 13:21 мск», — указали в МЧС.
В результате пожара никто не пострадал.
Ранее в МЧС заявили о возгорании на территории бывших складов в Воронеже. Площадь пожара составила 100 кв. м.
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