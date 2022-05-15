Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в Воронеже

В МЧС по Воронежской области заявили, что спасатели ликвидировали возгорание площадью 100 кв. м на территории бывших складов в Воронеже.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. «Ликвидация в 13:21 мск», — указали в МЧС. В результате пожара никто не пострадал. Ранее в МЧС заявили о возгорании на территории бывших складов в Воронеже. Площадь пожара составила 100 кв. м.