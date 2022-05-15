В Воронеже произошёл пожар на территории бывших складов

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В МЧС заявили о возгорании на территории бывших складов в Воронеже. Площадь пожара составляет 100 кв. м.
В Воронеже произошёл пожар на территории бывших складов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«По предварительной информации, происходит горение досок и строительного мусора на площади порядка 100 кв. м на территории бывших складов на улице Матросова», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте работают четыре пожарных расчёта. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в цехе Пермского порохового завода погибли два сотрудника предприятия.

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