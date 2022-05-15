Вертолёты Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Новосибирской области

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Два вертолёта Ми-8 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области.
Вертолёты Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Новосибирской области
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.

«В настоящее время верховой пожар сбит, горит лесная подстилка. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России совместно с лесниками ликвидируют отдельные очаги горения, продолжается наземная и авиационная разведка территории», — указали в ведомстве.

Уточняется, что к месту пожара прибыли два вертолёта МИ-8 от Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России и Росгвардии, которые при помощи водосливного устройства сбрасывают воду на очаги пожара.

Ранее пресс-служба правительства Иркутской области заявила, что в лесах региона тушат более 20 пожаров на площади около 2,3 тыс. га.

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