Путин поздравил Российский Красный Крест со 155-летней годовщиной
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«Дорогие друзья! Поздравляю вас со 155-летней годовщиной создания Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.
Он отметил, что организация всегда объединяла честных, неравнодушных людей.
Российский лидер добавил, что РКК всегда следовал принципам гуманизма, милосердия и сострадания.
Ранее председатель РКК Павел Савчук сообщил о внедрении ваучерной системы для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины: с помощью специальных карточек они смогут покупать необходимые товары и лекарства в магазинах и аптеках.