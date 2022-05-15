Путин поздравил Российский Красный Крест со 155-летней годовщиной

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Президент России Владимир Путин поздравил общественную организацию Российский Красный Крест (РКК) со 155-летней годовщиной основания.
Путин поздравил Российский Красный Крест со 155-летней годовщиной
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со 155-летней годовщиной создания Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что организация всегда объединяла честных, неравнодушных людей.

Российский лидер добавил, что РКК всегда следовал принципам гуманизма, милосердия и сострадания.

Ранее председатель РКК Павел Савчук сообщил о внедрении ваучерной системы для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины: с помощью специальных карточек они смогут покупать необходимые товары и лекарства в магазинах и аптеках.

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