Путин поздравил Российский Красный Крест со 155-летней годовщиной

Президент России Владимир Путин поздравил общественную организацию Российский Красный Крест (РКК) со 155-летней годовщиной основания.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со 155-летней годовщиной создания Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что организация всегда объединяла честных, неравнодушных людей.

Российский лидер добавил, что РКК всегда следовал принципам гуманизма, милосердия и сострадания.

Ранее председатель РКК Павел Савчук сообщил о внедрении ваучерной системы для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины: с помощью специальных карточек они смогут покупать необходимые товары и лекарства в магазинах и аптеках.