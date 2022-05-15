Более 100 человек тушат пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону.
«В районе села Артыбаш Турочакского района действует природный пожар на площади 1 га на расстоянии 1 км от села», — говорится в заявлении.
Уточняется, что к настоящему моменту группировка сил и средств, задействованных в ликвидации пожара, достигает 128 человек и 22 единиц техники.
Ранее сообщалось, что более 30 ландшафтных пожаров произошло в Горном Алтае с начала года.