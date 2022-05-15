Более 100 человек тушат пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае

Более 100 человек тушат природный пожар на площади 1 га в районе Телецкого озера в Республике Алтай.

Об этом сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону.

«В районе села Артыбаш Турочакского района действует природный пожар на площади 1 га на расстоянии 1 км от села», — говорится в заявлении.

Уточняется, что к настоящему моменту группировка сил и средств, задействованных в ликвидации пожара, достигает 128 человек и 22 единиц техники.

Ранее сообщалось, что более 30 ландшафтных пожаров произошло в Горном Алтае с начала года.