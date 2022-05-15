Гинцбург заявил о необходимости комбинации инъекционной и назальной вакцин от COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для усиления защиты от коронавируса необходимо переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

По его словам, период спада заболеваемости COVID-19 нужно использовать для максимальной вакцинации от инфекции и перехода «на систему ревакцинации назальной вакциной».

«Нужно сочетать инъекционный препарат и интраназальную форму, мне кажется, это наше будущее», — приводит ТАСС его слова.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».