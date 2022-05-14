Готовившего теракт в Сочи неонациста арестовали до 12 июля

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В Сочи арестован неонацист, готовивший теракт в День Победы в одном из ТРЦ города. Он отправлен под стражу до 12 июля. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Кубани.
Готовившего теракт в Сочи неонациста арестовали до 12 июля
  • РИА Новости

«Из материалов, представленных суду, следует, что фигурант является сторонником идей неонацизма и планировал вооружённое нападение на людей в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая 2022 года. Рассмотрев материалы, суд согласился с доводами следствия и заключил подозреваемого под стражу на срок один месяц 29 суток, до 12 июля 2022 года включительно», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

13 мая ФСБ сообщила, что силовики задержали россиянина 1991 года рождения, который планировал совершить теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи 9 мая.

Дома у него были изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописный план-схема планируемого преступления.

Сам задержанный признался, что планировал убить более 50 человек.

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