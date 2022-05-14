МЧС опровергло фейк о подготовке эвакуации населения приграничных белгородских сёл

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ГУ МЧС по Белгородской области опровергло фейк о якобы готовящейся эвакуации населения приграничных белгородских сёл.
МЧС опровергло фейк о подготовке эвакуации населения приграничных белгородских сёл
  • РИА Новости

Как заявили в ведомстве, жителям региона поступают звонки с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами России.

Звонящие представляются сотрудниками МЧС и заявляют, что якобы с 15 мая готовится эвакуация жителей приграничных населённых пунктов Белгородской области.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком», — проинформировали в пресс-службе МЧС.

Ранее власти Белгородской области сообщили, что в регионе полностью восстановлены 124 пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины объекта.

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