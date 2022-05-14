В Белгородской области восстановлены 124 пострадавших от обстрелов объекта

В Белгородской области полностью восстановлены 124 пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины объекта, сообщает пресс-служба губернатора области.

«В Белгородской области полностью восстановлены 124 пострадавших в результате обстрелов домовладения», — говорится в сообщении.

По поручению губернатора Вячеслава Гладкова все восстановительные работы должны быть завершены максимально быстро.

Всего в регионе насчитывается 280 домов с различной степенью повреждений.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области, произошедшего накануне, повреждено 17 домовладений и шесть автомобилей.