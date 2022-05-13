Власти Москвы сдадут в аренду бизнесу 18 помещений

Московские власти сдадут в аренду бизнесу 18 нежилых помещений в пяти округах, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«С января по май текущего года состоялось 114 аукционов по аренде нежилых помещений, средний уровень конкуренции по ним достиг 14 участников за лот. Сегодня на торгах представлено ещё 18 объектов. Больше всего — 10 — находится в Зеленограде», — сказал Ефимов.

По его словам, ещё пять помещений расположены на западе города, два — в центре, одно — на севере.

Торги состоятся в мае — июне, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве бизнес получил более 35 га земли для строительства парковок и автомоек.