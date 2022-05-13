В Тюменской области задержали подростков, затушивших Вечный огонь

Короткая ссылка
В Ишиме Тюменской области задержали подростков, затушивших Вечный огонь.
В Тюменской области задержали подростков, затушивших Вечный огонь
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Вечером 11 мая подростки катались на велосипедах около памятника на Соборной площади и, решив посмотреть, как горят живые и искусственные цветы, стали бросать их в Вечный огонь. Происшествие попало на камеру наружного наблюдения», — отмечается в сообщении.

Полиция оперативно установила личности подростков.

По итогам процессуальной проверки родители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестные облили красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить