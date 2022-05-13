В Тюменской области задержали подростков, затушивших Вечный огонь

В Ишиме Тюменской области задержали подростков, затушивших Вечный огонь.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Вечером 11 мая подростки катались на велосипедах около памятника на Соборной площади и, решив посмотреть, как горят живые и искусственные цветы, стали бросать их в Вечный огонь. Происшествие попало на камеру наружного наблюдения», — отмечается в сообщении.

Полиция оперативно установила личности подростков.

По итогам процессуальной проверки родители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестные облили красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге.