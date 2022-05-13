СК России изучит информацию о преследовании людей с пророссийскими взглядами на Украине

Сотрудники Следственного комитета (СК) России проанализируют данные о преследовании украинскими военными людей с пророссийскими взглядами в Харьковской области.

«Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о незаконных действиях украинских националистов в отношении гражданского населения в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи запросят у Минобороны России данные «для дальнейшего установления обстоятельств этих событий и дачи им правовой оценки».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные совместно с националистами проводят в Харьковской области карательные рейды и арестовывают подозреваемых в пророссийских взглядах по статье «о коллаборационизме».