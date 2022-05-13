Специалист Тодрик напомнил о рисках при продаже подержанного смартфона

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Технический директор компании по производству умных медицинских и туристических ID и облачных решений QRepublik, резидент биомедицинского кластера Фонда «Сколково» Клим Тодрик напомнил о рисках при продаже подержанного смартфона.
Специалист Тодрик напомнил о рисках при продаже подержанного смартфона
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«Если мы говорим об iPhone, то перед удалением материалов нужно сделать предварительную работу: отключить Apple Watch, сделать копии всего необходимого и убедиться, что они хранятся в надёжном месте, например в iCloud. После данных пунктов можно приступить к удалению материалов с устройства», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если старый смартфон работает под управлением ОС Android, процесс удаления происходит по-другому, но сделать резервное копирование и почистить устройство от личных данных тоже просто.

«Персональные данные в открытом доступе очень привлекают мошенников. С помощью личных данных злоумышленники пытаются найти недостающую информацию, которая поможет им добраться до денежных средств жертвы», — пояснил Тодрик.

Как отметил эксперт, если пользователь забыл отвязать аккаунты, то мошенники могут получить доступ, например, к паспортным данным, банковским картам и счетам.

«В такой ситуации рекомендуем сменить пароли на аккаунтах, поставить надёжную защиту и синхронизацию с вашим номером телефона», — добавил Тодрик.

Ранее «Известия» сообщали о том, как защитить смартфоны и ноутбуки от перегрева.

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