Нижний Новгород и Кострома договорились о сотрудничестве в сфере культуры и туризма
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнего Новгорода.
«Нижний Новгород и Кострома — два древних города с богатой историей, стоящих на Волге. И это не единственное, что нас объединяет», — отметил Шалабаев.
Города планируют совместно работать в туристической, культурной, спортивной, образовательной и экономической сферах.
«Нас связывает великая река Волга, и после подписания соглашения, надеюсь, мы найдём ещё больше точек соприкосновения в культурном, образовательном и туристическом направлениях», — сказал Журин, которого цитирует pravda-nn.ru.
Ранее сообщалось, что Калининградская область и Краснодарский край договорились о сотрудничестве на парламентском уровне.