Нижний Новгород и Кострома договорились о сотрудничестве в сфере культуры и туризма

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и мэр Костромы Юрий Журин подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнего Новгорода.

«Нижний Новгород и Кострома — два древних города с богатой историей, стоящих на Волге. И это не единственное, что нас объединяет», — отметил Шалабаев.

Города планируют совместно работать в туристической, культурной, спортивной, образовательной и экономической сферах.

«Нас связывает великая река Волга, и после подписания соглашения, надеюсь, мы найдём ещё больше точек соприкосновения в культурном, образовательном и туристическом направлениях», — сказал Журин, которого цитирует pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что Калининградская область и Краснодарский край договорились о сотрудничестве на парламентском уровне.