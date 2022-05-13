Отбор участников в молодёжный проект «Маршрут вдохновения» начался в Севастополе

В Севастополе стартовал Всероссийский молодёжный проект «Маршрут вдохновения», организованный Всероссийским движением «Вдохновители». В нём принимают участие подростки в возрасте 14—19 лет.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Проект проходит в два этапа. До 17 мая — отбор участников. Набравшие наибольшее количество баллов после прохождения специальных заданий будут приглашены на второй — очный этап «Маршрута вдохновения», который пройдёт в Севастополе со 2 по 7 июня 2022 года.

Участникам предстоит поход по большой Севастопольской Тропе, день в экопарке «Лукоморье», создание арт-подарка, первый Летний молодёжный карнавал и другие мероприятия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Российский экологический оператор вместе с Росмолодёжью и Ассоциацией волонтёрских центров планируют организацию мероприятий в рамках большой экопросветительской кампании.