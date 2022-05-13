В Москве подполковника запаса ФСБ приговорили к 13 годам колонии за госизмену
- РИА Новости
«Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тыс. рублей за госизмену Дмитрия Казакова», — заявили в суде.
По информации суда, Казакова лишили воинского звания подполковника запаса ФСБ.
Судом было установлено, что мужчина работал на разведку одной из стран. Фигурант признал вину, но отказался предоставить показания в суде.
В конце апреля военный суд приговорил жителя Севастополя к 19,5 года колонии за госизмену.