В Москве подполковника запаса ФСБ приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Подполковника запаса Федеральной службы безопасности России приговорили к 13 годам колонии за госизмену. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Второй западный военный окружной суд.

«Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тыс. рублей за госизмену Дмитрия Казакова», — заявили в суде.

По информации суда, Казакова лишили воинского звания подполковника запаса ФСБ.

Судом было установлено, что мужчина работал на разведку одной из стран. Фигурант признал вину, но отказался предоставить показания в суде.

В конце апреля военный суд приговорил жителя Севастополя к 19,5 года колонии за госизмену.