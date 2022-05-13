Мантуров заявил о выполнении почти на 100% гособоронзаказа по судостроению в России
- РИА Новости
«Гособоронзаказ исполняется практически на 100%», — приводит ТАСС его слова.
Мантуров добавил, что переносы на будущий период связаны не с трудностями с поставками, а со сложными комплексными задачами по использованию не только оборудования производства кораблестроителей, но и тех комплексов, которые используются от смежных поставщиков.
По словам министра, здесь требуются дополнительные испытания.
В апреле вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что угроз для выполнения гособоронзаказа на данный момент нет, ситуация с его выполнением складывается даже лучше, чем в предыдущие годы.