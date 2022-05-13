Мантуров заявил о выполнении почти на 100% гособоронзаказа по судостроению в России

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о выполнении гособоронзаказа по судостроению практически на 100%, переносы строительства в основном не связаны с поставками.
Мантуров заявил о выполнении почти на 100% гособоронзаказа по судостроению в России
  • РИА Новости

«Гособоронзаказ исполняется практически на 100%», — приводит ТАСС его слова.

Мантуров добавил, что переносы на будущий период связаны не с трудностями с поставками, а со сложными комплексными задачами по использованию не только оборудования производства кораблестроителей, но и тех комплексов, которые используются от смежных поставщиков.

По словам министра, здесь требуются дополнительные испытания.

В апреле вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что угроз для выполнения гособоронзаказа на данный момент нет, ситуация с его выполнением складывается даже лучше, чем в предыдущие годы.

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