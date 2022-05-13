Психолог Игонина рассказала об особенностях работы фрилансером

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала об особенностях работы фрилансером.

«Возможность работать из любой точки мира по собственному графику и при этом заниматься только тем, что по душе, — перспективы, бесспорно, привлекательные», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

В то же время, по её словам, ключевыми качествами для фрилансера являются высокий уровень дисциплины и самоорганизованность. Как отметила Игонина, необходимо придерживаться и принципов тайм-менеджмента.

Кроме того, фрилансеру нужны гибкие навыки, развитый эмоциональный интеллект. Не менее важную роль играет личная ответственность специалиста: он должен понимать, что благополучие зависит от него самого.

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