В Челябинской области ввели электронные рецепты на льготные лекарства. Для оформления цифровых рецептов будут использоваться специальные приложения.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В Челябинской области реализован формат выдачи льготных лекарственных препаратов через электронные рецепты. После внесения изменений в нормативные документы в регионе появится возможность использовать электронные рецепты и на обычные лекарства, которые требуют отпуска по рецепту в аптеках», — заявили в ведомстве.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области оформили 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства.