В Челябинской области ввели электронные рецепты на льготные лекарства

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В Челябинской области ввели электронные рецепты на льготные лекарства. Для оформления цифровых рецептов будут использоваться специальные приложения.
В Челябинской области ввели электронные рецепты на льготные лекарства
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Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В Челябинской области реализован формат выдачи льготных лекарственных препаратов через электронные рецепты. После внесения изменений в нормативные документы в регионе появится возможность использовать электронные рецепты и на обычные лекарства, которые требуют отпуска по рецепту в аптеках», — заявили в ведомстве.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области оформили 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства.

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