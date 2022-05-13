Мантуров заявил о способности России локализовать производство турбин после ухода Siemens

Короткая ссылка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что не видит сложностей по локализации производства турбин после ухода Siemens из страны.
Мантуров заявил о способности России локализовать производство турбин после ухода Siemens
  • РИА Новости

По его словам, все соответствующие работы идут по графику.

«Мы не видим сложностей по реализации... планов... Локализация и создание собственных турбин большой мощности — это на 65 МВт и 170 МВт — все работы идут по графику. «Силовые машины» начнут поставлять эту продукцию... начиная со следующего года», — цитирует его ТАСС.

Ранее кандидат политических наук Владимир Соломонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о решении Siemens уйти из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить