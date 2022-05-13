Мантуров заявил о способности России локализовать производство турбин после ухода Siemens

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что не видит сложностей по локализации производства турбин после ухода Siemens из страны.

По его словам, все соответствующие работы идут по графику.

«Мы не видим сложностей по реализации... планов... Локализация и создание собственных турбин большой мощности — это на 65 МВт и 170 МВт — все работы идут по графику. «Силовые машины» начнут поставлять эту продукцию... начиная со следующего года», — цитирует его ТАСС.

Ранее кандидат политических наук Владимир Соломонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о решении Siemens уйти из России.