Мантуров заявил о способности России локализовать производство турбин после ухода Siemens
- РИА Новости
По его словам, все соответствующие работы идут по графику.
«Мы не видим сложностей по реализации... планов... Локализация и создание собственных турбин большой мощности — это на 65 МВт и 170 МВт — все работы идут по графику. «Силовые машины» начнут поставлять эту продукцию... начиная со следующего года», — цитирует его ТАСС.
Ранее кандидат политических наук Владимир Соломонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о решении Siemens уйти из России.