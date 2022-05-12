Кандидат политических наук Соломонов высказался о решении Siemens уйти из России

Кандидат политических наук Владимир Соломонов высказался о решении Siemens уйти из России.

«Фирма производит электротехнику, электронику, энергетическое и медицинское оборудование, транспорт, «Сапсаны» — и всё это было востребовано в России. Видимо, так называемый простой оказался слишком дорогим для конгломерата», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Соломонов не исключил, что в будущем ряд западных компаний вернутся в Россию, но за это время на отечественный рынок могут выйти российские производители, которые займут основные ниши в различных торговых сегментах.

Ранее вице-президент ассоциации НП «ОПОРА» Максим Третьяков в беседе с НСН прокомментировал решение Siemens.

Немецкий концерн Siemens покинет российский рынок вследствие событий на Украине.