Дегтярёв отметил важность партнёрских отношений между Хабаровским краем и Белоруссией

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Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе визита российской делегации в Минск посетил МАЗ.
Дегтярёв отметил важность партнёрских отношений между Хабаровским краем и Белоруссией
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

«Техника МАЗ хорошо знакома в регионе и имеет статус надёжной. Ряд предприятий Хабаровского края уже провели закупки техники Минского автозавода, и в будущем объёмы будут наращиваться. Из разряда приоритетных: карьерные самосвалы, лесовозы, городские автобусы», — отметил Дегтярёв.

В ходе визита было отмечено, что в условиях нарастающего санкционного давления особое значение приобретает партнёрство в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Тульской области открывают инженерный центр по созданию отечественных запчастей для импортного оборудования.

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