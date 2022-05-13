Губернатор Беглов попросил Попову отменить масочный режим в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову отменить масочный режим в Петербурге.
Губернатор Беглов попросил Попову отменить масочный режим в Петербурге
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале Беглов сообщил, что направил Поповой обращение, в котором предложил внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача России от 16 октября 2020 года и отменить в Петербурге масочный режим.

По словам губернатора, за последний месяц заболеваемость COVID-19 в Петербурге снизилась на 40,6%.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19.

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