Опубликован список популярных у российских туристов городов на майские праздники

Специалисты сервиса OneTwoTrip назвали российские города, куда туристы чаще всего летали или ездили в период майских праздников.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Топ российских городов, куда туристы летали чаще всего, за год не изменился. Первую строчку занимает Москва (-12% по сравнению с прошлым годом), следом идёт Санкт-Петербург (+25%) и Сочи (+23%).

Замыкают пятёрку Калининград (+72%) и Минеральные Воды (+30%).

Что касается поездок на поезде, то больше всего россияне ездили в Москву и Санкт-Петербург. При этом доля поездок в Петербург сократилась на 8%, а в Москву ― выросла на 3%. Третью строчку занял Сочи (+40%).

Много ж/д билетов также было оформлено в Краснодар (+46%) и Ростов-на-Дону (+44%).

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.