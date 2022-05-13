Опубликован список популярных у российских туристов городов на майские праздники

Короткая ссылка
Специалисты сервиса OneTwoTrip назвали российские города, куда туристы чаще всего летали или ездили в период майских праздников.
Опубликован список популярных у российских туристов городов на майские праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Топ российских городов, куда туристы летали чаще всего, за год не изменился. Первую строчку занимает Москва (-12% по сравнению с прошлым годом), следом идёт Санкт-Петербург (+25%) и Сочи (+23%).

Замыкают пятёрку Калининград (+72%) и Минеральные Воды (+30%).

Что касается поездок на поезде, то больше всего россияне ездили в Москву и Санкт-Петербург. При этом доля поездок в Петербург сократилась на 8%, а в Москву ― выросла на 3%. Третью строчку занял Сочи (+40%).

Много ж/д билетов также было оформлено в Краснодар (+46%) и Ростов-на-Дону (+44%).

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить