Матвиенко заявила о растущем запросе на женское лидерство в мире

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании платформы «Диалог женщин стран Центральной Азии» в Ашхабаде заявила, что лидеры государств этого региона и России уделяют особое внимание продвижению женской повестки.
Матвиенко заявила о растущем запросе на женское лидерство в мире
  • РИА Новости

Сегодня, когда и мировая политика, и глобальная экономика становятся более брутальными и бескомпромиссными, запрос на женское лидерство в самых разных сферах растёт, отметила Матвиенко в разговоре с «Парламентской газетой».

«Нам, женщинам, присущи стремление к согласию, гибкость, чуткость, сострадание, внимание к деталям — все те качества, без которых невозможно как гармоничное развитие общества, так и доверительные международные отношения», — сказала она.

Также Матвиенко выразила мнение, что у женщин из России и центральноазиатских стран, учитывая оказываемую им поддержку, есть возможности стать мощной движущей силой в том числе в политике, экономике, науке и культуре.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает Центральную Азию в качестве региона для геополитического противостояния.

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