В Подмосковье строят крупнейший в регионе образовательный центр

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В Московской области рассказали о строительстве крупнейшего в регионе образовательного центра в Одинцове. Он примет 2,2 тыс. учеников. Отмечается, что рядом с объектом откроют детский сад на 400 мест.
В Подмосковье строят крупнейший в регионе образовательный центр
  • globallookpress.com

Об этом информирует телеканал «360».

Площадь центра составит около 30 тыс. кв. м. В нём оборудуют мастерские и лаборантские классы, а также библиотеку с IT-зоной.

Планируется, что учебное заведение примет учеников 1 сентября 2023 года.

Готовность строящегося по соседству детского сада составляет более 25%. В нём обустроят игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты и другое.

Сад планируют сдать к декабрю 2022 года.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» в Москве будет построено общежитие для размещения сотрудников городских служб.

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