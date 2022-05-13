В Подмосковье строят крупнейший в регионе образовательный центр
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Об этом информирует телеканал «360».
Площадь центра составит около 30 тыс. кв. м. В нём оборудуют мастерские и лаборантские классы, а также библиотеку с IT-зоной.
Планируется, что учебное заведение примет учеников 1 сентября 2023 года.
Готовность строящегося по соседству детского сада составляет более 25%. В нём обустроят игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты и другое.
Сад планируют сдать к декабрю 2022 года.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» в Москве будет построено общежитие для размещения сотрудников городских служб.