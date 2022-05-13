Экономист поддержал идею ввести льготу для физлиц на ввоз автомобилей из-за рубежа

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предположение депутата Госдумы Ивана Сухарева ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств.

«У нас сейчас искусственно вызванный дефицит на импортные непродовольственные товары в связи с санкциями. Плюс ещё добавлять к этому повышенную таможенную ставку, наверное, это нелогично», — пояснил Остапкович.

Для того, чтобы люди имели доступ к потребительским товарам, необходимо понизить ставку по пошлине, считает экономист.

«По бюджету это серьёзно не ударит, но это доступ к качеству жизни людей, поэтому я считаю, что это позитивное предложение», — заключил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили ввести льготную ставку пошлины в 5% для граждан на ввоз автомобилей из других государств.