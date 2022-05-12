HR-специалист Болховитина рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив

Психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

«Панибратство и навязывание дружбы не принесёт положительного отклика среди коллег. Во-вторых, коллектив — в каком-то смысле единый организм с налаженной работой, скоростью и укладом. «Беспорядок» может вызвать общее раздражение, поэтому не стоит увлекаться излишней инициативностью и активностью», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, лучше помогать и что-то корректировать, только если об этом попросили.

Как отметила Болховитина, на любые перемены нужно время, и не стоит торопить коллег в адаптации к новой кадровой единице.

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