Ректор Миклушевский рассказал о главной идее инженерных школ
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«Идея в том, что это должен быть «гринфилд». То есть пространство или проект, работа над которым будет начата с нуля. Безусловно, мы тоже участвуем в конкурсе. Это будет совершенно новое помещение, где объединим подготовку магистров разных направлений: конструкторов, дизайнеров, технологов, материаловедов, экономистов», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, из инженерной школы будут выходить специалисты экстра-класса.
«Нам сегодня очень важно на реальной практической базе создать цикл воспроизводства кадров», — отметил Миклушевский.
Ранее сообщалось, что в России на базе российских вузов будут созданы передовые инженерные школы в партнёрстве с высокотехнологичными компаниями, такими как «Яндекс», «Ростех», РЖД.