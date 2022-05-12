Ректор Миклушевский рассказал о главной идее инженерных школ

Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский рассказал о главной идее инженерных школ.

«Идея в том, что это должен быть «гринфилд». То есть пространство или проект, работа над которым будет начата с нуля. Безусловно, мы тоже участвуем в конкурсе. Это будет совершенно новое помещение, где объединим подготовку магистров разных направлений: конструкторов, дизайнеров, технологов, материаловедов, экономистов», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, из инженерной школы будут выходить специалисты экстра-класса.

«Нам сегодня очень важно на реальной практической базе создать цикл воспроизводства кадров», — отметил Миклушевский.

Ранее сообщалось, что в России на базе российских вузов будут созданы передовые инженерные школы в партнёрстве с высокотехнологичными компаниями, такими как «Яндекс», «Ростех», РЖД.